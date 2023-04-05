Вы будете есть свежий картофель в июне, если посадите его по этой методике

Первое, что нужно сделать – это прорастить картофельные клубни. Для этого средние картофелины раскладывают в светлом помещении при комнатной температуре.

Лучше всего для раннего урожая подойдут такие сорта, как: Ривьера, Лазурит, Тимо и другие ранние.

В середине апреля клубни высаживают на рассаду. Это можно сделать в деревянных или пластиковых ящиках.

Дно застилают опилками, торфом или кокосовым субстратом. На него раскладывают клубни, можно разложить их в два ряда. Сверху присыпают тем же субстратом и накрывают пленкой. В течение двух недель на клубнях образуются корни.

На постоянное место в открытый грунт картофель высаживают в период с 23 по 28 апреля.

Перед посадкой грядку нужно перекопать, добавив золу и перегной. Клубни разложить в лунки, направив корни вниз, и засыпать землей на 5-7 см.

Грядку укрыть нетканым материалом или пленкой. Картошка взойдет примерно через 10-12 дней.

Укрытие с грядки можно будет снять только после того, как минует угроза заморозков.

Далее за картофелем ухаживают, как и при обычной посадке: рыхлят, окучивают, поливают.

Эта методика позволяет попробовать молодую картошечку уже в середине июня.