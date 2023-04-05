Мало места на участке? Тыкву или кабачки можно растить прямо в бочке

Если участок маловат, и места для всех культур не хватает, решить проблему помогут емкости, которые легко переставить с места на место - например, бочки. В них удобно выращивать такие культуры, как тыква или кабачки.

В идеале такую бочку нужно заполнить грунтом еще с осени. На дно заложить мелкие ветви, толстые стебли, затем скошенную траву и крапиву. Все присыпать полуперепревшим компостом.

В начале июня, если грунт осел, нужно досыпать еще немного почвы. Сажать только 2 растения - на больше просто не хватит удобрения. Хорошо полить.

Если будут заморозки, на ночь всходы закрывать ПЭТ-бутылкой. Чтобы не повредились плети, нужно на края емкости натянуть обрезанный вдоль резиновый шланг. Если бочка покрашена в темный цвет, она будет лучше согреваться.

Грунт в емкости высыхает быстрее, чем на грядке, потому поливать надо чаще. На каждом растении нужно оставить не более 4-5 плодов. Тяжелые плоды подвязать или поставить под них опору.