Эксперт рассказал, что посадить перед томатами, чтобы получить два урожая с грядки за один сезон

Бережливый и экономный хозяин с пользой задействует каждый клочок земли на своем огороде, особенно, если его площадь совсем небольшая.

Например, перед высадкой томатов весной, на этой же грядке можно успеть вырастить урожай другой огородной культуры и даже не одной.

Редис

Созреет за месяц. Есть и такие сорта, которые после всходов дадут плоды уже через 16-18 дней. Редис может взойти уде при +5 градусах. Он не боится холода. Если сеять эту культуру через каждые 5-7 дней, соберете несколько урожаев до высадки помидоров на эту же грядку.

Руккола

Культура, стойкая к холодам, быстро дает всходы весной и хорошо растет. Нежная сочная зелень появится спустя месяц. Руккола принадлежит к крестоцветным, а они считаются хорошими предшественниками для помидоров.

Салат

Всходит салат даже при плюс трех градусах. Когда земля согрета до +7, салат вообще взойдет очень быстро и даст урожай через 25 дней.

Пекинская капуста

К концу мая капуста вырастает, и можно сложить ее на хранение. Конечно, овощ пойдет и в свежие салаты. Потом на его место смело высаживаем томаты.

Китайская капуста

Другое название - пак-чой. Формирует розетку из листиков с вкусными сочными черешками. Характеризуется быстрым ростом, не боится холодных температур. Употреблять в пищу можно после середины мая.

Горох

Можно на томатную грядку высадить ранний горох, он поспеет немного позже, чем зелень, через 50-60 дней. Но можно горох высадить по краю грядки вместе с зеленью или создать живую изгородь на шпалерах. Тогда это будет хорошая защита от ветра и солнца для помидоров.

Шпинат

Полезный шпинат обеспечит свежей зеленью всю семью. Вырастает за 30 дней. Холодная погода и даже заморозки не страшны.