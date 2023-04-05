Замечательный компост: что ему может навредить, а что улучшит

Как приготовить идеальный компост? Какие компоненты его улучшат, а какие могут навредить?

Опытные дачники советуют начинать готовку компоста с так называемого "дренажа": положить на дно ямы или компостного ящика ветки, щепки. Затем слоями поочередно - органические отходы из кухни, отходы из сада.

Толщина пласта должна быть около 30 см. На него уложить затем слой грунта примерно в 10 см, потом - опять органические отходы. Для компостирования сгодятся скорлупа яиц, очистки картофеля, остатки овощей, подпорченые фрукты и овощи, кожура бананов, спитая заварка.

Туда же надо добавить скошенную траву, выполотые сорняки, навоз, листья, солому, опилки.

А что лучше не закладывать в компост? Из этого перечня нужно вычеркнуть томатную и картофельную ботву, клещевину, ландыш, ракитник. Дело в том, что в них содержатся ядовитые вещества, которые угнетают микроорганизмы, и компосту это только навредит.