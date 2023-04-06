Лавров рассказал о горячей фазе войны между Россией и Соединенными Штатами

05:54 2023-04-06

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства РФ, заявил, что в настоящее время Российская Федерация и Соединенные Штаты на самом деле пребывают в состоянии войны, и указал на "горячую фазу" этого противостояния.

Мнение Лаврова приводят представители ТАСС.

По информации источника, российский дипломат назвал текущие отношения между Россией и США войной, которая в настоящий момент проходит свою "горячую фазу".

Главные причины "войны" - поставки оружия со стороны Вашингтона Киеву. Кроме уже переданной военной помощи, Белый дом собирается предоставить Украине дальнобойные установки.

Однако Сергей Лавров не теряет надежду на то, что когда-нибудь конструктивный диалог между США и Россией будет налажен. Многое в этом вопросе зависит от линии поведения Вашингтона.