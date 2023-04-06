Лавров рассказал о горячей фазе войны между Россией и Соединенными Штатами

Мнение Лаврова приводят представители ТАСС.
По информации источника, российский дипломат назвал текущие отношения между Россией и США войной, которая в настоящий момент проходит свою "горячую фазу".
Главные причины "войны" - поставки оружия со стороны Вашингтона Киеву. Кроме уже переданной военной помощи, Белый дом собирается предоставить Украине дальнобойные установки.
Однако Сергей Лавров не теряет надежду на то, что когда-нибудь конструктивный диалог между США и Россией будет налажен. Многое в этом вопросе зависит от линии поведения Вашингтона.