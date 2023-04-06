Шеремет: любые переговоры с Украиной по статусу Крыма исключены

«Их самоуверенность и наглость поражает. Им стоит думать о сохранении границ оставшейся части Украины. Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями», — цитирует Шеремета информагентство «РИА Новости».

Кроме того, депутат подчеркнул факт того, что все попытки Вооружённых сил Украины посягнуть на российские территории получат сокрушительный отпор.

Михаил Шеремет также отметил, что все шаги главы киевского режима Владимира Зеленского согласованы с Вашингтоном.