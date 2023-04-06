В Евросоюзе придумали хитрый способ избавиться от долгов

По задумке властей ЕС, суверенные обязательства следует объединить в общий заем, а затем выпустить безрисковые облигации на 15% ВВП еврозоны.

К концу прошлого года совокупный долг Евросоюза приблизился к 100% ВВП. В Италии он превысил 150% ВВП, во Франции и Испании – 110%.

Но если такой подход будет реализован, страны с меньшим долгом получат дополнительную финансовую нагрузку.

В прошлом году аналитики уже советовали руководству Евросоюза готовиться к суверенному банкротству и передаче государственных обязательств частным кредиторам.

По мнению экономистов, на фоне банковского кризиса будет развиваться экономический, а кто будет обеспечивать облигации ЕС до сих пор непонятно.