Bloomberg: Apple собирается перенести производство из Китая в Ирландию и Малайзию

22:16 2023-04-06

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что компания Apple разработала план по уходу из Китая.

Речь идет о постепенном переносе производства в другие страны, чтобы уменьшить зависимость от Китая.

По информации источников, работа над этим планом не прекращалась даже в то время, когда глава компании Тим Кук пытался договориться с Пекином.

В условиях обострения отношений между Соединенными Штатами и КНР диверсификация стала одной из приоритетных задач для Apple.

Сообщается, что основным местом производства iPhone  и аксессуаров к нему должна стать Индия.

Во Вьетнаме будут собирать AirPods и Mac, а в Ирландии – более простые гаджеты. Для новых продуктов компания ищет возможность размещения производств за пределами Китая. 