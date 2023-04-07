Подоляк рассказал о четырех особенностях намеченного наступления ВСУ

Михаил Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, озвучил четыре важных особенности контрнаступления ВСУ, запланированного на весну.
Первая из них - масштабное наращивание вооружения, включая боевую технику.
Вторая - качественная подготовка украинских военных и слаживание формирований для будущих наступательных действий.
Третья особенность - непосредственное участие Генерального штаба в разработке планов наступления.
В качестве четвертой особенности Подоляк назвал "психологические атаки", которые ведутся в информационном поле с целю морального подавления соперника и провоцирования у него панических настроений перед масштабным контрнаступлением украинской армии.