Подоляк рассказал о четырех особенностях намеченного наступления ВСУ

07:01 2023-04-07

Михаил Подоляк определил четыре главные особенности будущего наступления украинской армии. Об этом сообщает Ura.ru.

Михаил Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, озвучил четыре важных особенности контрнаступления ВСУ, запланированного на весну.

Первая из них - масштабное наращивание вооружения, включая боевую технику.

Вторая - качественная подготовка украинских военных и слаживание формирований для будущих наступательных действий.

Третья особенность - непосредственное участие Генерального штаба в разработке планов наступления.

В качестве четвертой особенности Подоляк назвал "психологические атаки", которые ведутся в информационном поле с целю морального подавления соперника и провоцирования у него панических настроений перед масштабным контрнаступлением украинской армии.