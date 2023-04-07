Вашингтону в Туцрии вместо Эрдогана нужен такой же Зеленский, как на Украине

Обозреватель турецкого издания заявил, что руководство США намерено привести к власти в Турции второго такого же президента, как Владимир Зеленский на Украине, то есть политика, который будет в зависимом положении.