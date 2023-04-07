Озгюр Байрак, журналист Haber7, высказал свое мнение о предстоящих в Турции президентских выборах. Он уверен, что "победа Эрдогана совершенно не нужна США".

В Анкаре хотят поставить "своего человека". Такой же сценарий был разыгран в случае с Киевом.

Предполагается, что пришедший к власти в Турции ставленник Белого дома будет участвовать "в борьбе Запада против России".

Далее Байрак отметил, что "на роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции".

Однако в данный момент, по мнению иностранного обозревателя, руководство США и турецкая оппозиция пока не смогли договориться до какого-то конкретного решения.