Хожу с костылями: Эмир Кустурица рассказал о самочувствии после перелома ноги

Режиссеру Эмиру Кустурице предстоит как минимум месяц реабилитации после того как он сломал ногу. По словам звезды, восстановление проходит благополучно.

В интервью ТАСС Кустурица напомнил, что был вынужден лечь на хирургический стол после серьезной травмы: сустав был поврежден сразу в двух местах.

Выздоровление идет хорошо, уже понемногу опираюсь на сломанную ногу. Хожу с костылями. Надеюсь, что месяц-полтора еще буду на реабилитации, электропроцедурах и так далее, — поделился режиссер.

Эмир Кустурица травмировался на прогулке по культурно-туристическому комплексу Дрвенград, который он построил на западе Сербии. По собственным словам, режиссер поскользнулся на обледенелой деревянной лестнице.

Правая нога режиссера вывернулась почти на 180 градусов. По стечению обстоятельств рядом был человек, который ее вправил, а затем артиста госпитализировали.

Кустурица пошутил, что много лет давал концерты, играл в теннис и футбол, сам пилотировал вертолет, а ногу сломал на обычной лестнице. Из-за этого сорвался визит режиссера в Ханты-Мансийск на XXI фестиваль кинодебютов «Дух огня», который он возглавляет.