Дачник-эксперт раскрыл секрет весенней супер подкормки для завидного урожая клубники

Эта смесь помогает оживить вялые болезненные кустики, обеспечивая им быстрый уверенный рост и возвращая здоровый вид.
готовится весеннее удобрение из ингредиентов, которые всегда есть в аптечном киоске и недорого стоят. Это бутылочка нашатырного спирта, борная кислота, марганцовка, флакончик йода.
Готовим так:
возьмите ведро с теплой водой на 10 л;
добавьте туда пол чайной ложки марганцовки;
теперь всыпьте пол чайной ложки борной кислоты;
все перемешайте, внесите в раствор 15 капель йода и 2 чайные ложки нашатыря.
Вливать это удобрение под каждый кустик в объеме 500 г. Но сначала грядки хорошо проливаются обычной водой за несколько часов до внесения подкормки.