Дачник-эксперт раскрыл секрет весенней супер подкормки для завидного урожая клубники

Эта смесь помогает оживить вялые болезненные кустики, обеспечивая им быстрый уверенный рост и возвращая здоровый вид.

готовится весеннее удобрение из ингредиентов, которые всегда есть в аптечном киоске и недорого стоят. Это бутылочка нашатырного спирта, борная кислота, марганцовка, флакончик йода.

Готовим так:

возьмите ведро с теплой водой на 10 л;

добавьте туда пол чайной ложки марганцовки;

теперь всыпьте пол чайной ложки борной кислоты;

все перемешайте, внесите в раствор 15 капель йода и 2 чайные ложки нашатыря.

Вливать это удобрение под каждый кустик в объеме 500 г. Но сначала грядки хорошо проливаются обычной водой за несколько часов до внесения подкормки.