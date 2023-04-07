Саакашвили сообщил из тюрьмы, что умирает

О том, что собирается оставить этот мир, Михаил Сакаашвили написал в послании для издания Politico, которое передал адресату со своим юристом.

В сообщении политик вспомнил, что осенью 2021 года прибыл в Грузию, после того как на 8 лет был изгнан с родины, для того чтобы поддержать честные и здоровые выборы в Парламент.

Саакашвили утверждает, что тогда он был полным сил, здоровым мужчиной (на том момент ему было 54 года). После он был задержан по указке властей Грузии и отправлен в тюрьму.

Бывший руководитель государства отметил, что его самочувствие стремительно ухудшилось, а он сейчас находится на волоске от смерти.

Политический деятель утверждает, что сейчас мучается от более, чем от 20 недугов, которые заработал за решеткой.