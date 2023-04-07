Знающий цветовод рассказал о весенних подкормках для тюльпанов и нарциссов

Чтобы получить яркое цветение в саду или на даче, позаботьтесь о своих цветах уже весной. Рассказываем, какую подкормку выбрать для луковичных.

Крокусы

Вносим питательную смесь при появлении больших листьев. Можно кормить калийными и фосфорными удобрениями. Пропорция один к одному, на метр квадратный необходимо 40 г.

Гиацинты

Подкармливаем при появлении первых ростков, даем растению мочевину и нитрофоску по две столовые ложки на метр квадратный.

Тюльпаны

Первый раз удобряем сухой минеральной смесью, берем 30 г на метр квадратный. Перед этим почву увлажняем.

Вторая подкормка нужна при появлении третьего листочка. Все повторяем.

Третий раз кормим суперфосфатом, когда уже вышли бутоны. Берем 20 г на квадратный метр.

Примула

Подкормка нужна во время бутонизации. Делаем легкий раствор подходящего для цветка комплексного удобрения. Через две недели повторяем, продолжаем весь период цветения.

Нарциссы

Появились первые всходы - пора подкармливать. Вносим нитроаммофоску, по 30 г на метр квадратный.

При появлении цветоносов даем азотно-калийную смесь, всего 50 г на метр квадратный.

Окончательная подкормка нужна, когда нарциссы отцветут. Нужен калий и фосфор, соответственно по 20 и 40 г на квадрат земли.