Эти удобрения испортят урожай моркови: не вносите их в грядку весной

Не все знают, что морковь не любит свежеудобренную почву.

Поэтому в грунт нельзя на начальном этапе развития растений (пока не начал развиваться корнеплод) добавлять такие вещества, как азот, калий, кальций.

Овощ подкармливают монофосфатом калия на стадии развития пятого листа.

Особенно морковь не любит весенние подкормки навозом, золой, компостом и «бражкой» из травы.

По интернету ходит совет: при посеве смешивать семена моркови с золой.

Это плохая рекомендация, так как именно из-за золы корнеплоды разветвляются и становятся корявыми.

Удобрение в морковную грядку лучше вносить осенью под перекопку после уборки урожая. Из расчета 1 ст.л. на 1 м.кв.

Раскислять грунт непосредственно перед посевом моркови также нельзя.

Для этой цели доломитовая мука, известь и зола могут быть внесены не менее, чем за год. Под культуру, которая высевалась до моркови.