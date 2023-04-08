Украина проведет масштабную мобилизацию в рамках подготовки к контрнаступлению

Украине нужны свежие силы, чтобы осуществить свои планы.

ВСУ готовят весеннее наступление, в котором будет задействовано в два раза больше личного состава и техники, чем в подобной операции прошлого года.

Как отметил Джордж Баррос, киевское руководство будет пытаться вернуть Запорожье, чтобы выйти к Азовскому морю.

Ранее Юрий Котенок, военный аналитик, предположил, что наступление ВСУ может начаться серией ударов по разным направлениям, при этом один или два удара будут ключевыми.

Эксперт заверил, что Россия не должна концентрировать свои силы только на Запорожском направлении.