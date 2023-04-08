Немецкие туристы удивились четырем вещам после визита в Россию

Во-первых, иностранные гости были поражены тому, что в России запрещено распивать алкоголь в общественных местах.

В Германии запрет установлен на употребление спиртного в общественном транспорте и на вокзале.

Также удивлены были немцы тому, что в России нельзя купить алкоголь после 9 вечера и в праздничные дни.

Еще один странный факт поразил немецких туристов. Оказывается, россияне любят носить шапки даже если погода немного прохладная.

Четвертый момент, вызвавший удивление, касался режима работы магазинов. В Германии они закрыты вечером и в выходные дни. В России же полно круглосуточных магазинов.

В целом немецкие туристы по достоинству оценили достопримечательности российской столици и радушие ее жителей.