Зеленский считает возврат Крыма - это «безальтернативный вариант»

Украинский лидер уверен, что возвращение утерянных крымских территорий - это миссия, которая нужна не только Украине, но и всему мировому сообществу.

Ведь только в этом случае произойдет полное соблюдение всех международных конвенций.

Как известно, Крымский полуостров официально присоединился к России по итогам референдума 2014 года.

Проводился он без нарушения норм международного права, решение о принятии Крыма в состав Российской Федерации было сделано после добровольного желания крымчан стать гражданами России.