Эти народные средства помогут победить тлю без химии

1. Смесь мыла и соды

1/4 часть куска хозяйственного мыла натереть на терке и растворить в 1 л. воды, добавить 1 ст. кальцинированной соды. Все тщательно перемешать и опрыскать пораженные тлей растения. Мыло поможет раствору подольше удержаться на листьях и стеблях, а сода уничтожит вредителей.

2. Настой золы

В 5 л воды добавить 1 ст. золы, настоять не менее 12 часов. Процедить и опрыскать растения. Для большей эффективности обработку можно повторить 3 раза с перерывом 10 дней.

3. Табачный настой

1 л табачной пыли залить 5 л крутого кипятка. Настоять сутки, процедить и обработать растения.

4. Настой томатной ботвы

Побегами томатов с листьями заполнить 10-литровое ведро наполовину. Настоять в течение ночи. Процедить и опрыскать пострадавшие растения. Такие обработки проводятся троекратно с перерывом в неделю.

5. Луковый настой

На 1 литр горячей воды взять 3 крупных измельченные луковицы (туда же добавить шелуху от луковиц) и оставить на 5 часов. Раствор процедить и добавить 2 ст.л. жидкого мыла. Довести объем жидкости до литра водой и обработать растения.

Важные правила

Все обработки проводятся рано утром или вечером после захода солнца, в пасмурную погоду. После обработок есть созревшие плоды можно через 5-7 дней. Погибшую тлю с растений нужно смывать струей воды.