Почему падает уровень воды в колодце и как это исправить

Если проблема с уровнем воды связана с сезоном, то переживать не стоит, так как со временем все придет в норму само собой, когда настанет стабильное тепло.

Если этого не произошло, то значит, есть другие причины.

1. Соседский колодец

Соседи могли выкопать на своем участке колодец и при этом попасть в ту же водоносную жилу, от которой питается ваш колодец.

Со временем и эта проблема может разрешиться самостоятельно, вода прибудет и ее хватит на 2 колодца.

Но если этого не произошло через месяц-два, то скважину придется сделать глубже.

Предварительно нужно проконсультироваться со специалистами. Возможно, новый колодец выкопать будет дешевле.

2. Заиливание колодца

Колодец требует периодической чистки. Если причиной низкого уровня воды стало заиливание, то необходимо выкачать всю воду, вычистить дно и заменить фильтр (камни) на дне.

Чистить колодец нужно в любом случае, так как без этой процедуры вода будет мутной, с запахом и использовать ее можно будет только в технических целях.

3. Трещины в конструкции

Стыки между кольцами в колодце не должны иметь трещин, их нужно оперативно заделывать.

Иногда после схода снега весной обнаруживается сдвиг или повреждение колец. Устранить эту проблему могут только специалисты.

4. Пересыхание, уход водоносной жилы

В этом случае вода не прибывает даже после продолжительного дождя и после тщательной чистки.

Если колодец пересох по этой причине, то тут есть только 2 варианта: углубление или выкапывание нового колодца.