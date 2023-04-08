Технологические инструменты для "вакцины" были созданы студентами, преподавателями и исследователями в области мехатроники и архитектуры в UAQ в сотрудничестве с психологами и специалистами из Автономного университета Мексики (UNAM) и Университета Колимы.
Луис Альберто Моралес, руководитель проекта, объяснил EFE, что проект зародился несколько лет назад, когда они определили необходимость разработки инструментов для вызывания приятных эмоций у пациентов и, с другой стороны, для измерения влияния этих эмоций на организм.
Именно поэтому они создали "Вакцину против одиночества", которая включала разработку 10 реальных и гиперреальных виртуальных сценариев, с помощью которых позитивные и измеряемые ситуации индуцируются через зрение и звук посредством реакции человеческого тела.
"Мы начали сотрудничать с факультетом психологии в UNAM более 10 лет назад, с группой, которая была весьма увлечена технологиями. Мы начали изучать эмоции", - сказал координатор инженерных работ в кампусе UAQ в Сан-Хуан-дель-Рио.
Университет Центральной Мексики создал «вакцину против одиночества»
Автономный университет Керетаро создал "Вакцину против одиночества" - технологию иммерсивной реальности для борьбы с последствиями изоляции, оставленными пандемией ковид-19, и другими застарелыми проблемами психического здоровья.
Технологические инструменты для "вакцины" были созданы студентами, преподавателями и исследователями в области мехатроники и архитектуры в UAQ в сотрудничестве с психологами и специалистами из Автономного университета Мексики (UNAM) и Университета Колимы.
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Иван Ободов
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