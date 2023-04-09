Санакоев: Макрон грубо нарушил протокол, взяв с собой в Пекин фон дер Ляйен

Сергей Санакоев, президент Российско-китайского аналитического центра, высказал свое мнение о поездке Макрона в Пекин, в которую он самовольно, без согласования с китайской стороной, прихватил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Речь шла о двусторонних отношениях в соответствующем государственном протоколе. Приглашать в такую поездку: “Давай, Урсула, поехали со мной” - это само по себе было грубейшим нарушением протокола.

Как утверждает эксперт, по протоколу Франции, прибывшая с Макроном фон дер Ляйен должна была присутствовать на встрече с председателем КНР.

Но это можно считать грубейшим нарушением общепринятой дипломатической практики. Потому что такие вещи делать в принципе нельзя.

В связи с этим китайский протокол "прогнулся" под сложившуюся ситуацию и по ходу визита изменил свои привычные правила в угоду прибывшим гостям.

Санакоев считает, что Си Цзиньпин проявил верх гостеприимства и вежливости и был очень снисходителен, дав согласие на встречу с Урсулой фон дер Ляйен.

Однако большой стол, за которым проходила трехсторонняя встреча политиков, явно продемонстрировал намерение китайского лидера держать дистанцию:

Этим столом продемонстрировано, что все-таки будет на дистанции определенной, а не так, что будет принята так, как они этого хотят.

Более того, Санакоев отметил, что на рабочий ужин председателя Еврокомиссии все-таки не пригласили.