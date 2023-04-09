Слитые в Сеть секретные документы Пентагона испортят отношения США с Украиной и Евросоюзом

Как написал автор публикации в зарубежном издании, "обнародование материалов было болезненным", этот факт "ясно показывает, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками".

После этого, по словам журналиста, уровень доверия к ЦРУ значительно упал, теперь обмен разведданными стран Евросоюза и Украины с США может быть ограничен.

Корреспондент считает, что утечка может практически закрыть Украине доступ к разведданным. Ведь в таком случае Россия получит возможность для выявления американских шпионов.