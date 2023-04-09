Слив секретов США отркрыл план ВСУ по защите Артемовска

Согласно материалам, которые подготовлены в конце февраля-начале марта, стало известно, как военное командование Украины смотрело на ситуацию в городе в тот момент.

В документах представлены оперативные сводки Объединенного комитета начальников штабов США.

Сводки собраны на базе разведданных и указывают на то, что в Белом доме постоянно отслеживают и контролируют деятельность киевского руководства.

В издании The New York Times приводится отрывок из одного документа. В нем сообщается, что на момент 25 февраля армия Украины была почти окружена российскими войсками.

Согласно оценке Кирилла Буданова, начальника военной разведки Украины, положение украинских сил было "катастрофическим".

В этих же материалах раскрыты намерения перебросить в город на две недели элитные формирования для отпора российским военным и с целью отрезать им пути снабжения.