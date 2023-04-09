Захарова: Зеленский, планируя визит в Германию, потянулся к своим

Немецкие СМИ утверждают, что глава киевского режима может лично посетить церемонию в немецком городе Ахен, на которой его наградят премией Карла Великого.

«К своим потянулся, — сказала Захарова и добавила: — Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего “дранга” - освобождению “жизненного пространства” на Востоке».

Дипломат отметила, что 80 лет назад Германии не удалось реализовать план «Ost», но в настоящее время «они внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи».