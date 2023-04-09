Макрон хочет независимости Европы от США и доллара

По его словам, это связано с вопросов вооружений, а также с энергетической сферой и финансовыми нюансами.

Макрон отметил, что Европе следует работать над сокращением зависимости от доллара США, как это делают Китай и Россия.

Французский лидер призвал активизировать развитие оборонной промышленности в Европе, поскольку в случае обострения ситуации не останется времени на финансирование стратегической автономии.

По его словам, в этом случае французы станут вассалами. При этом он ничего не сказал о нынешних гарантия безопасности США для Европы.