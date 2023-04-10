Во время поездки в Польшу Зеленский рассказал, что ждет Украину в будущем

Такое заявление может указывать на возможность создания после завершения войны с Россией единого государственного образования, которое соединит Украину с Польшей.

Как считает политолог Руслан Бортник, есть вероятность образования в будущем альянса между Украиной и Польшей для противостояния России.

К этому объединению могут примкнуть Латвия, Эстония, Молдова.

Руководитель СВР РФ Сергей Нарышкин думает иначе, он полагает, что Варшава намерена захватить западные регионы Украины, которые Польша считает исторически своими.

Бортник отметил, что возможный альянс Украины и Польши укрепит европейскую безопасность обоих государств и будет способствовать эффективному противодействию Российской Федерации.