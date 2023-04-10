На концерте у Успенской разошлось платье на животе

Телеграм-канал "НеМалахов" разместил в Сети фото Любов Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной с концерта.

У певицы разошлось платье на животе. Дело не в том, что качество наряда оставляет желать лучшего, а в том, что он стал мал Успенской в талии.

Ранее сообщалось, что исполнительница шансона отправилась с тур по российским городам.

Когда знаменитость выступала с концертом в Ессентуках до нее дошла новость о гибели военного корреспондента Владлена Татарского.

Недобрая весть сильно расстроила звезду сцены, она долго не могла прийти в себя. Когда ей удалось взять себя в руки, то она произнесла речь в память умершего, призвав зрителей почтить память военкора минутой молчания.