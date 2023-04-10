Актер Хью Джекман, узнав результаты на рак, отправился на пляж вместе с женой

Звезда «Росомахи» в браке с Деборрой-Ли Фернесс счастлив с 1996 года. Как уточняет Космополитен, актриса старше мужа на 13 лет, но влюбленные не замечают разницу в возрасте.

На этой неделе Хью узнал результаты анализов. У актера случился рецидив рака кожи, который впервые диагностировали у него в 2013 году. Джекман с радостью поделился результатами с фанатами в Сети.

Пожалуйста, не забывайте о средствах защиты от солнца! — напомнил Хью.

После этого звезда Голливуда с женой пошли на пляж в Хэмптонсе. Столбик термометра при этом был не выше 17 градусов. Деборра-Ли была в купальном костюме с длинными рукавами, а Хью в голубых шортах.

Джекман трепетно держал супругу за руку, пока пара выходила из воды.

Какие они милые! Самая крепкая и крутая пара в Голливуде! Это и есть настоящая любовь, - написали блогеры.

Как уточняет издание, десять лет назад первой на странную шишку на носу мужа обратила внимание его жена. У артиста диагностировали подвид рака кожи: базальноклеточную карциному. Через 4 года у него случился рецидив, и теперь Хью регулярно проверяется у врачей.