Гава МВД Германии пригрозила российским спортсменам запретом на въезд

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер объявила, что будут применяться соответствующие визовые правила.

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Выдавая визы, вы можете контролировать, могут ли россияне действительно принимать участие», — сказал политик СДПГ газетам Funke Mediengruppe.

И далее: «Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответственно. Здесь мы всегда будем действовать с четкой позицией».

Международный олимпийский комитет, возглавляемый немцем Томасом Бахом, недавно рекомендовал разрешить спортсменам из обеих стран вернуться к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.

Условием для этого является, среди прочего, что спортсмены не поддерживают активно войну и не имеют связей с военными или силовыми структурами.