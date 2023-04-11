Soir: Бельгия получила от замороженных российских активов доход в 625 миллионов евро

Эти средства представляют собой поступления от налогообложения 250 млрд евро замороженных активов.

Журналисты напоминают, что эти активы были заморожены после размещения через международный депозитарий Euroclear.

Депощитарий получил сверхприбыль в 821 млн евро за счет реинвестирования этих средств, а затем с полученной суммы был исчислен налог по повышенной ставке.

Ранее глава казначейства Бельгии Александер Де Гест заявил, что в стране заморожено 191,8 млрд евро российских средств в виде транзакций и 58,7 млрд евро – в виде активов.