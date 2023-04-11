Опытный садовод рассказал о раке плодовых деревьев и о способах лечения от него

Рак для плодовых деревьев очень опасен, он поражает кору и древесину, а затем может полностью погубить растение.

Европейский рак

Как правило, яблони страдают чаще других деревьев. Возбудитель просачивается в трещинки, поврежденные участки коры, ранки, листовые почечные следы. Признаки: темные вмятины на побегах, которые потом трескаются и выглядят как наросты.

Черный рак

Узнать его можно по чернеющей коре, которая начинает отделяться слоями, висит длинными лоскутами. Атакует слабые, чахлые, пострадавшие от мороза яблони. Развивается очень быстро и убивает дерево за 1-2 года.

Антракноз

Дерево выглядит так, словно по нему прошелся град, на коре возникает "сыпь" из мелких ранок, они уходят вглубь, достают до самой древесины. В итоге побеги отсыхают. Споры рака легко распространяются и охватывают большие близлежащие территории.

Цитоспороз

Пораженное дерево покрывается "гусиной кожей". Ветки становятся ярко-коричневыми или желтеют, по ним рассыпаются мелкие пятнышки-цыпки. В них находятся грибковые споры. Болезнь нападает на слабые, побитые морозом ветки.

Туберкуляриоз

На дереве образуются насыщенно-красные выпуклые уплотнения. Поражается очень ослабленные деревья. Одна заболевшая веточка заражает не только свое дерево, но и все деревья вокруг. Опасность заражения существует в течение целого года. Пораженное дерево или его части нужно сжечь.

Млечный блеск

Увидеть болезнь можно по листьям, они начинают желтеть и выглядят, как облитые молоком. Верхний пласт листа отслаивается, под ним образуется воздушный слой, от этого лист приобретает серебристый оттенок.

Трутовики

Наросты в форме копыта видели многие дачники на старых деревьях. Они указывают на то, что древесина уже пострадала - грибной мицелий пробрался внутрь. Сильно пораженные деревья надо убирать и сжигать, от них проку уже не будет.

Лечение

Профилактика - лучший способ борьбы с раком. Любые мелкие ранки, трещинки, порезы надо сразу обрабатывать садовым варом.

С первых дней весны до распускания почек нужно проводить обработки медьсодержащими препаратами.

Осенью используем для этих целей медный купорос, мочевину, раствор делаем сильно концентрированный.

Когда пораженными оказываются многие деревья в саду, нужно использовать Медекс, Купроксат, Топсин-М, Абига Пик.

Если ваше растение заболело бактериальным раком, с ним придется распрощаться, это излечить нельзя.

Проявляется этот вид рака отмиранием побегов. Сначала чернеют и закручиваются кончики, потом ветка отмирает.

Бактериальный ожог имеет схожие признаки, при этом из дерева вытекают капли сока. В этом случае борьба тоже бесполезна. Дерево придется сжигать.