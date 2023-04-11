BFMTV: протестующие в Гааге сорвали выступление Макрона о будущем Евросоюза

Французский лидер несколько раз пытался взять слово, но протестующие не давали ему этого сделать.

Они выкрикивали лозунги о несоблюдении климатической конвенции и отсутствии французской демократии.

Протестующие обвинили Макрона в том, что на улицах Франции проходят многотысячные митинги, а также развернули растяжку со словами «Президент насилия и лицемерия».

В ответ Макрон заявил, что демократия проявляется именно в том, что люди могут позволить себе подобные протесты.

Комментируя недовольство французов пенсионной реформой он сказал, что в Нидерландах пенсионный возраст значительно выше 64 лет.