Гильермо Абаскаль, главный тренер «Спартака», сыграл свадьбу в Москве и сделал первое семейное фото на Красной площади

33-летний главный тренер «Спартака» вступил в брак с Алехандрой де Агора. Пара расписалась в одном из загсов Москвы, а потом устроила фотосессию на Красной площади, сообщает Космополитен.

Беременная спутница Абаскаля держала в руках букет желтых роз. Пару сопровождали их друзья. Наставника поздравили также представители «Спартака».

Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве, посетили Красную площадь. Мы желаем молодоженам любви, счастья, взаимопонимания, - говорится в заявлении.

Гильермо родился в испанской Севилье. Футболом он начал заниматься в академии любительского клуба «Гелиополис». После того, как спорстмен сыграл два матча, забил семь мячей, его позвали скаутом в академию «Барселоны».

Однако профессиональную карьеру Абаскаль не сделал, а со спортом все закончил в 19 лет - из-за отсутствия мотивации. Абаскаль защитил магистерскую диссертацию - на тему физподготовки и реабилитации футболистов после травм.

С 2012 году начал работать с молодежными командами в «Севилье». Потом продолжил карьеру в качестве самостоятельного тренера, затем создал свою собственную академию.

Гильермо возглавлял команды «Кьяссо», «Асколи», «Волос», «Лугано», «Базель». В июне 2022-го года Абаскаль был назначен на должность главного тренера московского «Спартака». Он стал самым молодым наставником красно-белых за весь российский период команды.