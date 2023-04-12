Орбакайте и ее сына Никиту хотят проверить на предмет финансирования ВСУ

Телеграм-канал "Mash" информирует, что ассоциация патриотических сил Юга РФ обратилась в прокуратуру страны с требованием провести проверку личностей Кристины Орбакайты и ее старшего наследника Никиты Преснякова на предмет оказания финансовой помощи украинской армии.

Причиной "интереса" к знаменитостям стало проживание их в США.

В Штатах живет Орбакайте с мужем и дочерью, а в родное государство артистка пребывает лишь для того, чтобы выступить с концертами или принять участие в съемках, в том числе в кино.

Никита также уже на протяжении нескольких месяцев находится в Америке.

Активисты потребовали у сотрудников прокуратуры изъять у Орбакайте ее столичную жилплощадь, если финансирование ею ВСУ подтвердится. Эту квартиру переписала на дочь Алла Пугачева.

