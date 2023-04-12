iPhone SE с собственным модемом 5G от Apple может выйти на рынок в 2025 году

Анализ Пу противоречит последнему отчету Минг-Чи Куо, в котором он утверждает, что Apple планирует выпустить новый iPhone SE в 2024 году.



Куо заявил, что Apple действительно использует для нового iPhone SE собственный чип базового диапазона 5G, произведенный по 4-нм техпроцессу (аналогичному 5-нм), и он будет поддерживать только частоту Sub-6 ГГц, как и планируется в настоящее время.

При этом пока неясно, будет ли компания использовать эти чипы для серии iPhone 16, поскольку "основная проблема заключается в том, сможет ли Apple преодолеть технические препятствия, связанные с ммВолнами и спутниковой связью".



Кроме того, Куо утверждает, что iPhone SE 4 будет иметь дизайн, аналогичный 6,1-дюймовому iPhone 14, то есть у него будет такой же дизайн, меньший вырез и OLED-дисплей. В настоящее время Apple использует для iPhone SE 3 тот же дизайн, что и для iPhone 8 2017 года.