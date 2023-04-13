Science Advances: ученые раскрыли секрет выживаемости жителей древнего Тибета

Ученые пришли к выводу, что тибетцы адаптировались к разреженному горному воздуху в процессе естественного отбора.

Но горные районы были бедны пищей. Выжить в таких условиях древним тибетцам помогло употребление молока и молочных продуктов.

Археологи обнаружили признаки употребления молока на зубах древних людей, которые жили на высоте более 3700 м над уровнем моря.

Исследование показало, что молоко пили бедные и богатые тибетцы, дети и взрослые, а 3,5 тыс. лет назад в этом районе появилось молочное животноводство.

Ученые считают, что тибетцы пили молок яков, овец и коз. При этом в регионах, где было возможно сельскохозяйственное земледелие, следов употребления молока древними людьми не обнаружено.