Истребитель РФ СУ-21 пресек нарушение российской границы, развернув немецкий самолет

Истребитель Российской Федерации Су-21 из ресурса дежурных сил ПВО Западного военного округа совершил вылет для опознания неизвестного воздушного объекта над Балтийским морем и предотвращения нарушения государственной границы.

В итоге был идентифицирован "самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии".

После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

В сообщении Минобороны было также отмечено, что пилоты РФ действовали в рамках установленных международных норм и правил, касающихся перемещения в воздушном пространстве над нейтральными водами.

Они не пошли на опасное сближение с иностранным судном, не нарушили чужие границы и не допустили незаконное пересечение своих государственных территорий.