Эта подкормка клубники во время цветения сделает ягоды крупными и сладкими

15:17 2023-04-13

Чтобы ягоды на клубнике хорошо завязались и были крупными при появлении бутонов и первых цветочков нужно полить ее раствором бора.

Бор необходим всем огородным культурам во время цветения. Этот микроэлемент способствует лучшей завязываемости плодов и ягод.

Клубника же особенно отзывчива на подкормки бором – повышается урожайность и улучшается вкус ягод.

Кроме того, такая обработка защищает растение от грибковых заболеваний.

Приготовление раствора

1 ч.л. бора растворить в небольшом количестве теплой воды, влить раствор в 10-литровое ведро воды и хорошо размешать.

Эти раствором полить клубнику из лейки сверху, прямо по цветам.

Через 1,5 недели обработку повторить.