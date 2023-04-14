В США нашли возможного виновника слива секретов Пентагона

Американские СМИ объявили о взятии под стражу Джека Дугласа Тейшейру, которого подозревают в произошедшей недавно утечке засекреченной документации США.

Это 21-летний служащий ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс. Информацию о задержании подтвердил генеральный прокурор США.

Как известно, у парня был чат в игре «Thug Shaker», именно там впервые и появились секретные документы Министерства вооруженных сил США.

В чате он вел переписку с 20-30 участниками. В сообщениях американских СМИ пока нет информации о том, был ли у молодого человека прямой доступ к тайным документам или ему кто-то их передал.

По сведениям американской прессы, при содействии Тейшейры в интернет могли быть слиты более ста секретных бумаг.

Между тем в Вашингтоне до сих пор не подтвердили подлинность сведений, появившихся в Сети в результате утечки.

Белый дом заявил, что на данный момент нет предположений относительно того, как и почему случилась эта утечка.

В России в качестве одной из версий рассматривают намеренно вброшенную дезинформацию.