Евросоюз собирается вводить 11-й пакет антироссийских санкций

Одиннадцатый пакет санкций ЕС подготовлен с целью "усилить контроль за соблюдением предыдущих санкций".

Такое заявление сделала еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала.

По словам МакГиннесс, пакет уже подготовлен, он необходим, чтобы противостоять попыткам российской стороны обхода ограничительных мер.

Необходимо убедиться, что у них не будет возможностей для обхода наших санкций.

Еврокомиссар отметила, что ограничения также коснутся физических и юридических лиц из других государств, помогающим России обходить санкции.