Клещи уже проснулись: врач рассказала о мерах, которые нужно принять при укусе

Врач-терапевт высшей категории Ольга Александрова в ходе интервью агентству «Прайм» предупредила, что укус клеща может иметь серьезные последствия для здоровья.

Особую опасность несет такое заболевание, как энцефалит, переносчиками которого являются эти кровососущие насекомые.

Недуг поражает нервную систему и вначале проявляется, как ОРВИ: головной болью, ознобом, повышением температуры, мышечной болью и расстройством пищеварения.

Если будет установлено, что, укусивший вас клещ, заражен, то врач должен назначить специальную терапию, чтобы не допустить опасных осложнений.

От клещевого энцефалита можно заблаговременно привиться. По данным Роспотребнадзора прививку сделали уже более 1 млн. человек.

Чаще всего человек может обнаружить клеща на коже в подмышечных впадинах, паховой области, на спине, шее, за ушами и на ногах.

Чем дольше насекомое находится на коже, тем сильнее повышается риск заражения.

Способы извлечения клеща

При помощи нитки:

Хлопчатобумажную нитку нужно завязать в узел поближе к хоботку насекомого. Круговым движением, постепенно подтягивая клеща вверх и раскачивая его из стороны в сторону, нужно попытаться его вытащить из кожи.

С помощью пинцета:

Насекомое захватывают пинцетом ближе к хоботку. Выкручивающим плавным движением в любую сторону клеща извлекают из кожи. Обычно требуется максимум 2-3 оборота.

С помощью иглы:

Предварительно иглу нужно прокалить, а затем извлечь насекомое так же, как мы это делаем, извлекая занозу.