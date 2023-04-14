Бывалый огородник предупредил об удобрениях, которые не нужно добавлять, сажая картофель

К органике картошка благосклонна, особенно к навозу и перегною. Когда начинается цветение, азот нужен обязательно, а он есть в органических подкормках.

Но вносит подкормки с азотом надо не во время цветения, а до него, за несколько недель. Удобрение должно разложиться и напитать землю полезными веществами.

Хороший вариант - внесение удобрений с осени или ранней весной.

Если все же решили вносить при посадке, добавьте к органике минеральный комплекс с азотом, фосфором, калием.

Древесную золу тоже часто добавляют в посадочные лунки, считая это пользой для картошки. Однако это ошибочное мнение.

После внесения золы клубни не смогут усвоить калий, а почва будет с повышенным содержанием щелочи. Намного лучше добавить золу в горчичный жмых.

Эта смесь понравится картошке гораздо больше и будет намного полезнее.