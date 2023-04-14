Опытный дачник рассказал, какую температуру любят помидоры

Все, что надо знать про температурный режим при выращивании томатов, объяснил специалист.

Когда вы готовите семена к посадке, нужно поместить их в помещение с температурой +15 градусов. Тут они быстро начнут прорастать.

При выращивании рассады нужно соблюдать показатели от +20 до +22 градусов (для воздуха). Почва должна быть прогрета до 17-22 градусов тепла.

Если в помещении будет меньше +10, томаты прекращают расти.

При наступлении заморозков помидоры быстро гибнут, они не выживут даже если будет всего -1 градус.

Если на вашем термометре будет +15, томаты не смогут завязать плоды. Слишком высокие показатели тоже плохо. При +35 плодов от томатов вы тоже не дождетесь.

Чтобы помидоры хорошо зацвели, необходимо соблюдать такие температурные условия: от +12 до +30 градусов. При других параметрах растения не будут цвести.

Если температура внезапно снизилась с +25 до +10, то цветы просто осыпятся с томатов.