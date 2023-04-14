Соскин: западная поддержка ВСУ прекратится уже к лету 2023 года

«Может быть прекращение любой финансовой и военной помощи со стороны США. Как только это произойдет, то Украине выстоять будет невозможно. Приближается ситуация, когда весь процесс остановится, и это произойдет летом», — выразил своё мнения бывший советник 2-го президента Украины Леонида Кучмы.

Соскин пояснил, что скандал вокруг утечки двух комплектов секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов, непосредственно касающихся украинского конфликта, может привести к тому, что коллективный Запад начнёт пересматривать свою политику в отношении киевского режима.

Политик добавил, что Украина не сможет самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для продолжения боевых действий без натовского оружия и западных денег.