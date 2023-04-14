21-летней девушке из-за смертельной болезни удалили язык

Студентка британского медицинского университета пережила 16-часовую операцию, в результате которой лишилась большей части языка, сообщает Супер.ру со ссылкой на The Mirror.

Все началось с того, что у 21-летней Рейчел на языке появились небольшие язвы. Девушка решила, что они вызваны экзаменационным стрессом, и не предпринимала никаких действий.

Со временем язвы не только покрыли большую часть языка, но и деформировали. Рейчел стала испытывать усталость, у нее появились отеки, сухость во рту и боли в горле. Врачи в результате диагностировали у нее рак языка.

Чтобы вылечить пациентку, медики провели сложнейшую операцию, состоявшую из 10 отдельных хирургических вмешательств.

Девушке удалили две трети пораженного органа с лимфоузлами, а также вскрыли нижнюю челюсть, использовали кровеносные сосуды и мышцы из бедра для реконструкции языка и вены в шее.

Затем Рейчел прошла длинный курс лучевой и химиотерапии, заново училась ходить и говорить. При этом, несмотря на все трудности, даже не стала делать перерыва в учебе и почти сразу вернулась к занятиям.