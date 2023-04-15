В России принят закон об электронных повестках

Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон, согласно которому в стране вводятся электронные повестки и будет формироваться единый реестр военнообязанных.

Реестр будет создаваться в автоматизированном режиме, повестки призывники будут получать теперь не только на руки, но и в электронном формате.

По закону для зачисления в запас не обязательна личная явка лиц, которые должны стоять на учете в военкомате.

Призывники, не явившиеся по повестке, через 20 дней после указанной в документе даты явки будут ограничиваться в управлении транспортным средством.

Предусмотрен запрет на госрегистрацию транспортного средства.

Призывник, который получил повестку, не сможет уехать из страны, запрет действует до момента явки в военкомат.

К уклонистам могут быть применены и другие меры воздействия: их ограничат в совершении сделок с недвижимостью, в получении кредитов, регистрации ИП.

По прошествии недельного срока с даты размещения повестки в реестре она будет считаться врученной.