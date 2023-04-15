Шоумен Семен Слепаков теперь в "черном списке" России, Минюст причислил его к иноагентам

Юмориста Слепакова обвинили в выступлениях против СВО РФ на Украине, в получении поддержки из-за рубежа, негативных высказываниях против государственной и военной службы и непосредственно против российских граждан.

В настоящий момент Семен Слепаков проживает за пределами Российской Федерации.

Вместе с комиком и шоуменом Семеном Слепаковым в реестре иноагентов оказались еще три человека, а также организации - Фонд Карнеги за международный мир, издание "Агентство", интернет-ресурс "Полигон", объединение "Радужная ассоциация".