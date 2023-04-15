Германия отключает три последних атомных реактора в субботу

Министр окружающей среды Штеффи Лемке выразил свое облегчение по поводу этого шага, а противники ядерной энергетики в нескольких городах собираются на митинги и говорят о нем, как о «стратегической ошибке».

Остановка последней АЭС ожидается незадолго до полуночи. Но, неясно, какая из станций: Meiler Isar 2 в Баварии, Emsland в Нижней Саксонии и Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге станет последней, сообщает dpa.

Операторы заранее подготовились к дедлайну. Мощность реакторов постоянно снижается. Затем генератор отключается от электросети, а реактор полностью останавливается.

Противники атомной энергетики также готовятся выйти на митинги в ряде городов Германии.