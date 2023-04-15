6 русских слов, которые неприлично звучат за границей

Франция

В этой стране лучше не произносить слово «бассейн», так как «bas sein» по-французски значит «обвисшая женская грудь».

Интересно, что на французском бассейн звучит как «писин», что у русского человека также вызывает улыбку.

Чехия

Русское слово «девка» по-чешски означает «женщина низкого социального статуса», а слово «девушка» на чешский переводится как «холка».

Арабские страны

Слова «кис» и «кис-кис» на арабском языке означает детородный женский орган. Кошку в арабских странах следует подзывать словами «пш-пш-пш».

А безобидное русское слово «зубы» по-арабски обозначает детородный орган у мужчин.

Вьетнам

Во Вьетнаме лучше не произносить слово «чё», так как в этой стране оно обозначает бранное выражение «псы смердящие».

Япония

На японском языке неприлично звучит русское слово «манка», так как в Японии этим словом называют женские половые органы.